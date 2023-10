Barbara D'Urso, "assomigli tanto a qualcuno": questa foto solleva il caso

16 ottobre 2023 a

Dopo un breve periodo trascorso all'estero, tra Londra e Parigi, Barbara D'Urso è ufficialmente tornata in Italia. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la conduttrice fa sapere di trovarsi a Milano. In agenda c'è il suo ritorno a teatro con lo spettacolo "Taxi a 2 piazze". Intanto, posta storie, foto e video sul proprio profilo, tenendo i fan aggiornati sulla sua quotidianità.

Nelle ultime foto che ha pubblicato, la D'Urso indossa un tailleur bianco con una scollatura profonda che mette in risalto il decollete. Il post ha riscosso molto successo tra i suoi seguaci. Tanti i complimenti per lei. Qualcuno ha scritto: "Bellissima come sempre", qualcun altro: "Manchi tanto in tv". Un utente, invece, ha sottolineato una certa somiglianza: "No, in bianco no, ti prego, assomigli tanto a qualcuno". Un altro ancora: "Ciao Myrta... no, scusa sei Barbara! Differenziati, fatti mora". Il riferimento è all'attuale conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino.

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. E ogni giorno sembrano non mancare sotto i suoi post commenti del tipo: "Ti prego, torna in tv" oppure "Ci manchi". La conduttrice, però, non entrando mai nel merito di questi commenti, cerca sempre di tenere i suoi fan informati su ciò che fa durante il giorno.