Morta Tabby Brown, la ex di Mario Balotelli: il dramma, aveva solo 38 anni

La modella inglese Tabby Brown, nata nel sud di Londra, è morta a soli 38 anni. Nel corso della sua breve carriera, ha collaborato con rinomate riviste di moda, Oltre che per Playboy, la rivista erotica per uomini. Ed ha recitato nella serie televisiva The Bachelor trasmessa su Channel 5. Inoltre, è apparsa in campagne pubblicitarie per marchi come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.

L'ex manager della modella ha confermato la sua tragica scomparsa al The Sun. Ma non ha fornito dettagli sulle circostanze del decesso. La notizia della sua morte ha profondamente colpito i suoi numerosi fan e alcune star della musica, che si sono rivolti ai social media per rendere omaggio a Tabby con il suo ultimo post nel febbraio 2022. La cantante NayNay ha scritto: “Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabby“.

La modella è nota anche per essere stata fidanzata con Mario Balotelli, nel 2013. Fu lei poi a lasciarlo, perché attorno al calciatore giravano troppe donne. Proprio al Mirror, nello stesso anno aveva dichiarato: “Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio. Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi 'lei è solo un’amica'. Così ho chiuso a novembre“.