Mario Balotelli, l'ultima follia: matrimonio saltato. Con chi (e come) lo beccano

Mario Balotelli sembrava vicino a convolare a nozze con Francesca Monti e invece è appena stato paparazzato a Venezia con una nuova fiamma. La vita sentimentale del calciatore si arricchisce di un nuovo capitolo, che ha suscitato una certa sorpresa: soltanto qualche mese fa era in vacanza alle Maldive con la Monti e i due sembravano intenzionati a sposarsi, dopo due anni di frequentazione.

Qualcosa deve essere successo perché, come testimoniano le foto scattate dal settimanale Chi, adesso Balotelli è in atteggiamenti molto intimi con una ragazza bionda di nome Cecilia. I due sono stati fotografati mentre si scambiano effusioni, abbracci e coccole: è stata grande la sorpresa nello scoprire che assieme a Balotelli non c’era la sua fidanzata, ma un’altra ragazza, che presumibilmente è una sua nuova fiamma. L’attaccante è stato descritto dal settimanale di Signorini come “raggiante” mentre era a spasso con la bionda per la città degli innamorati: i due si sono goduti un giro in gondola e una passeggiata a piedi nudi nell’acqua alta.

La vita sentimentale di Balotelli è stata un po’ come la sua carriera, irrequieta. Sembrava aver trovato il suo centro di gravità con Francesca Monti, ma a quanto pare non è durata. I cambi repentini di SuperMario in amore sono ormai famosi: con Raffaella Fico ha avuto la prima figlia, Pia, mentre con una donna misteriosa ha avuto il secondogenito, Lion.