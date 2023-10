Barbara D'Urso "ha qualcosa in serbo": i rumors che terremotano la tv

18 ottobre 2023 a

Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. Lasciatasi alle spalle i mesi a Londra, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe avere in serbo nuovi progetti. Magari verso dicembre o gennaio, quando scade il suo contratto con Mediaset. "Il futuro? C’è chi parla di Discovery, chi di Ballando con le stelle. Ma Carmelita ha qualcosa in serbo…", scrive il settimanale Chi lasciando intendere che ci sono novità in arrivo.

Voci la vedono già nella squadra di Discovery, dove da poco sono approdati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ma non solo, non sono esclusi interventi in Rai, come "ballerina per una notte" nella trasmissione della sua amica Milly Carlucci, oppure ospite dalla sua ex rivale in ascolti Mara Venier a Domenica In. Oltre a sbilanciarsi sul suo futuro, il settimanale ha fotografato la d'Urso in giro per Milano in compagnia della sua nipotina, figlia del primogenito Gianmauro. Con lei al parco Sempione anche lo stylist Nick Cerioni e il regista e fotografo Leandro Manuel Emede.

Vicino al gruppo è apparsa anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, insieme al figlio Edoardo che gioca proprio con la nipotina della d’Urso. Che dunque la conduttrice si stia concedendo qualche settimana di relax prima di tornare al lavoro più carica che mai? Chissà. Certo è che i rumors, dopo l'addio al Biscione, non si danno per vinti.