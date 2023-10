Fedez, "pace" con la Rai: "Ci siamo sentiti", perché ora cambia tutto

Daniele Priori 26 ottobre 2023 a

«Torna a casa, Fedez. ‘Sta Rai aspetta a te!». Non ha certamente avuto come contorno l’aria del melodramma né la cornice della sceneggiata partenopea. Ma è bastato l’annuncio, da parte di Fedez, della telefonata bonaria giuntagli da Roberto Sergio, ad Rai, per dare alla mattinata la consistenza e il sapore del taralluccio inzuppato nel vino. O quel volemose bene che fa molto Roma e viale Mazzini.

Però ieri eravamo a Milano, all’X Factor Arena di Assago, alla presentazione delle serate live del talent musicale firmato Sky al via domani (fu Rai ai tempi della vittoria di Mengoni, e c’era già Morgan). Palcoscenico importante dal quale il rapper che non ha perso il vizio di regalare fuori programma, ha di fatto annunciato il suo prossimo, possibile ritorno in casa Rai, con la conseguente caduta dell’editto anti-Fedez che alla fine si è abbattuto così solo sulle Belve della Fagnani, private dell’ospite più belvoso del momento. Ma vabbè. Di tempo per rifarsi ce ne sarà se, come ha raccontato amabilmente Fedez, la telefonata con Sergio è stata «molto piacevole», tanto che i due hanno avuto addirittura modo di confrontarsi e chiarirsi.

NUOVO IDILLIO?

Praticamente un idillio, al quale il furbo Fedez ha premesso solo di non sapere quale sia l’attuale posizione ufficiale della Rai sul suo conto, salvo svelare nella frase successiva (particolare da non poco conto) che addirittura la chiamata è partita dal buon Sergio. Quasi a voler dire: caro Federico, ci abbiamo provato ma non possiamo fare proprio a meno dite. Proprio come a X Factor, dove tutti hanno tirato un grosso sospiro di sollievo, rispetto all’ipotesi che purtroppo è stata più volte ventilata nelle settimane scorse, di un probabile forfait alle serate live da parte di Fedez per i seri e noti motivi di salute che lo riguardano.

Gioia espressa in primis da Francesca Michielin, colei che (proprio assieme a Fedez, sia pure in ruoli diversi) è la maggiore testimonial di X Factor, vissuto nella stagione 2011 (la prima su Sky) da concorrente poi risultata vincitrice, mentre nella scorsa e nell’attuale da conduttrice. «Sono proprio felice di vederti oggi qui con noi» ha detto la cantautrice all’amico. Saluto cui ha risposto, a sua volta davvero felice. Fedez prima di sganciare la bombetta, mica da poco, che chissà quali altre sorprese dispenserà nel futuro prossimo, dentro o fuori dalla Rai. Sarebbe davvero clamoroso (o forse no...) rivedere il rapper, conclusa la stagione di X Factor, con l’inizio dell’anno nuovo, tornare sul luogo dell’ultimissimo delitto: il Festival di Sanremo.

VIA AI LIVE!

Chi vivrà vedrà. Frattanto ci saranno per quasi un mese e mezzo i live di X Factor nei pensieri di Fedez che ha scelto di portare con sé una squadra tutta al femminile. con Asia, Sarafine e Maria Tomba; mente Ambra Angiolini schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen D’Amico fa scendere in campo Stunt Pilots, Settembre e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno invece gli Animaux Formidables, SickTeens e Selmi. Per i quattro giudici, quest’anno, il lavoro sarà più impegnativo. Toccherà, infatti, direttamente a loro in prima persona seguire l’intera preparazione della performance serale. Anche quest’anno X Factor sarà ricco di ospiti straordinari e ciascuno di essi si produrrà in una esibizione realizzata in esclusiva per il programma. Super ospite del primo live, domani sera, sarà Laura Pausini che presenterà in anteprima il suo nuovo disco Anime Parallele in uscita in tutto il mondo proprio venerdì 27. L’appuntamento settimanale di SkyUno, come tradizione, non lascerà i telespettatori orfani nel corso della settimana quando ogni giorno potranno sapere tutto sui concorrenti e sulla loro preparazione, stati d’animo e scazzi vari nella striscia Daily. Mentre la puntata del giovedì sarà preceduta dall’AnteFactor condotto da Gianluca Gazzoli. ©