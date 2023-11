Matthew Perry, "chi si è presentato al funerale": una scena straziante

04 novembre 2023 a

I funerali di Matthew Perry si sono tenuti in forma strettamente privata al Forest Dawn Memorial Park di Los Angeles. Non è chiaro che sia stata una volontà dell’attore o della famiglia, fatto sta che la cerimonia è stata molto intima. Non sono mancati tutti gli altri protagonisti di Friends, la serie tv cult dei primi anni 2000: al di là dell’enorme successo che hanno avuto gli attori, si è creato un vero e proprio legame. Di conseguenza Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer non hanno voluto mancare ai funerali.

Stando a quanto riportano i tabloid, la cerimonia è stata molto emozionante, con tutti i presenti in lacrime per una morte che appare ingiusta. Perry ha avuto tanti problemi, ma negli ultimi tempi sembrava felice e sereno, come se avesse finalmente trovato il giusto equilibrio. Le cause della morte, avvenuta a 54 anni, non sono ancora chiare: per questo motivo è stata effettuata l’autopsia, ma ci vorranno diversi mesi per i risultati. Trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles, l’ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore mentre si trovava in piscina e poi sia morto per annegamento.

"Parlava in codice, la richiesta d'aiuto": Matthew Perry, inquietante teoria sulla morte

Sul posto non è stato trovato alcun segno di effrazione né di droga: c’erano alcuni farmaci ansiolitici e anti-depressivi, ma tutti regolarmente prescritti con ricetta medica. Dai tabloid è emerso che Perry era stato visto e fotografato con un’amica non identificata 24 ore prima di morire: “Sembrava di buon umore ed era così intento nella conversazione che a malapena aveva toccato quel che era sul piatto”. Di recente aveva parlato con i creatori di Friends, che dopo la morte sono intervenuti al programma Today: “Stava bene, era di buon umore. Non sembrava che avesse pesi sulle spalle. Era in una buona posizione: ecco perché tutto questo sembra ingiusto”.