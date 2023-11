Matthew Perry, Jennifer Aniston beccata così ai funerali: il dramma

04 novembre 2023 a

I protagonisti di Friends tutti radunati al funerale di Matthew Perry. Gli attori hanno presenziato alla cerimonia durata un'ora e tenutasi in un cimitero di Los Angeles. Qui Jennifer Aniston è stata una delle prime ad arrivare al funerale, ma - rivelano diverse fonti - "è rimasta sola a piangere in disparte". Ad arrivare insieme, invece, l'attrice Lisa Kudrow, Courteney Cox e David Schwimmer. Solo successivamente sono stati raggiunti fuori dalla chiesa dal compagno di cast Matt LeBlanc.

Intanto si sta ancora indagando sulla morte dell'attore. Le cause non sono state ancora rese note, perché l'autopsia non è stata sufficiente a spiegare i motivi del decesso e le autorità attendono i risultati degli esami tossicologici. Il 54enne è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles lo scorso fine settimana. TMZ ha citato fonti che affermano che nella sua casa non sono state trovate droghe, ma diversi farmaci tra cui antidepressivi e ansiolitici.

Nello stesso giorno dei suoi funerali, è stata anche lanciata una nuova fondazione a suo nome, la Matthew Perry Foundation, per aiutare coloro che lottano contro la dipendenza, il cui sito web si apre con una frase dell'attore: "Quando muoio, non voglio che 'Friends' sia la prima cosa a essere menzionata, voglio che aiutare gli altri sia la prima cosa che viene menzionata".​