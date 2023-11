Vincenzo De Luca fa piangere Fedez: "Fatti dire una cosa"

06 novembre 2023 a

Vincenzo De Luca fa commuovere Fedez. Accade a Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal cantante. Qui i due dibattono sui tatuaggi. "Il mondo non l'hanno rovinato le persone con i tatuaggi", esordisce Fedez, facendo riferimento alle dichiarazioni sulle ragazze con i tatuaggi che a De Luca non piacciono per niente. "Non c'è nessun dubbio su questo, lo hanno rovinato quelli in giacca e cravatta e quelli con le divise militari", risponde il governatore della Regione Campania prima di soffermarsi sulle nuove generazioni.

Ma non finisce qui, perché verso la conclusione del programma, De Luca si lascia andare a una confessione: "Fatti dire un'ultima cosa… io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato. E avevo invece esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto e come si presenta. Tu hai avuto un'esperienza umana terribile".

E ancora: "Tu hai affrontato un tumore, hai avuto un'operazione chirurgica poi una seconda hai affrontato queste prove della vita con un coraggio con una generosità… sei riuscito a utilizzare questi tuoi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo". E il marito di Chiara Ferragni non si trattiene dalla commozione: "Grazie mille, mi ha quasi fatto commuovere davvero".