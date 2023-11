L'Eredità, Pino Insegno fatto fuori? "Non ce la faccio più a sentirvi!"

07 novembre 2023 a

Chi condurrà la prossima edizione de L’Eredità? Il tempo scorre e ancora non vi è certezza di sarà il volto del popolarissimo game show di Rai 1, che quest’anno è slittato di diversi mesi per allungare la messa in onda di Reazione a Catena, altro programma che sta facendo il pieno di ascolti. Da mesi si è parlato dell’avvicendamento alla conduzione tra Flavio Insinna e Pino Insegno, ma quest’ultimo adesso sarebbe a rischio: colpa degli ascolti bassi de Il Mercante in Fiera su Rai 2.

Nelle scorse ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui il prossimo gennaio sarà ancora Insinna a condurre L’Eredità, in modo da garantire alla Rai un ritorno certo in termini di ascolti, dato che si tratta di uno dei programmi su cui viale Mazzini fa più affidamento. Assegnare la conduzione a Insegno appare come un rischio, anche perché il conduttore paga un clima mediatico e non solo che è impietoso nei suoi confronti. Contattato dall’Adnkronos, Insegno si è limitato a una brevissima dichiarazione sulle voci che vedono Insinna tornare alla conduzione de L’Eredità: “Parole in libertà di qualcuno… Io non ce la faccio più a sentirvi”.

Insegno sarà giustamente un po’ esasperato da questa situazione, che ancora non è stata definita. Tra l’altro una settimana fa il sempre ben informato Davide Maggio aveva diffuso un’indiscrezione potenzialmente clamorosa: Banijay, che produce L’Eredità, avrebbe pensato di portare il game show fuori dalla Rai, proponendolo al miglior offerente. Tra l’altro pare che la casa di produzione non gradisca molto la sostituzione di Insinna: senza nulla togliere a Insegno, ma proseguire con Insinna consentirebbe di avere maggiori garanzie a livello di ascolti.