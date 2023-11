Morgan cacciato da X-Factor? Bugo lo umilia così: spietato

21 novembre 2023 a

L'esclusione di Morgan da XFactor sembra aver divertito molto Bugo, il cantante che con Morgan aveva partecipato a Sanremo 2020. I due non riuscirono a portare a termine la loro esibizione sul palco dell'Ariston per via di alcune incomprensioni dietro le quinte e per questo alla fine furono eliminati dalla gara. I rapporti tra i due, insomma, non sembravano essere dei migliori e a quanto pare continuano a non esserlo. Lo dimostrerebbe il recente commento di Bugo sulle sorti del collega a XFactor.

Sky Italia e Fremantle, attraverso una nota pubblicata sui social, hanno comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione con Morgan e della sua presenza come giudice a XFactor “a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati”. E proprio sotto a quel post, Bugo ha risposto con una lunga risata. Mentre Morgan, dal canto suo, sui suoi social si è limitato a scrivere: "L’editto satellitare è stato emanato”. In ogni caso, pare che a seguito dell'esclusione Morgan dal talent show non ci sarà nessun sostituto al tavolo dei giudici, dove quindi per le prossime tre puntate rimarranno Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. Gli Astromare, unico gruppo rimasto in gara con Morgan, andranno avanti con la direzione musicale di XFactor e il direttore creativo.