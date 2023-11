Violenza sulle donne, la confessione della figlia di Ambra e Renga: "A 19 anni"

22 novembre 2023 a

In un video pubblicato su TikTok anche Jolanda Renga lancia un appello alle donne, troppo spesso vittime di violenza. "L’amore, la fiducia, la compassione per una persona amata non può condurmi a un destino così tragico e ingiusto", ha premesso la figlia 19enne di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La giovane vuole portare la propria esperienza, raccontandosi così: "Ciao sono Jolanda ho 19 anni e da quando sono piccola ogni giorno prima di uscire di casa mi sento dire 'stai attenta', ho 19 anni e uno dei regali che ho ricevuto dai miei nonni è stato lo spray al peperoncino da mettere nella borsa".

E ancora: "Ho 19 anni e la mia mamma ha paura quando le dico che devo prendere i mezzi pubblici anche di giorno, ho 19 anni e mio fratello 17, ma lui non ha paura di camminare da solo per strada, ho 19 anni e sento continuamente notizie di donne che vengono uccise da chi diceva di amarle e muoiono per la gelosia, per la convinzione altrui di poter essere padroni e di controllarle".

Insomma, Jolanda sottolinea di non aver "mai sentito dare a un ragazzo raccomandazioni simili a quelle che ricevo io". Così come di aver "raramente sento dire a questi individui di non considerare le donne una loro proprietà, che niente può giustificare le botte, e che la violenza non può essere sinonimo di amore. Perché se io non mi accorgo in tempo del pericolo, la colpa non è la mia". Da qui l'appello ai genitori: "Insegnate ai vostri figli che una donna non è una priorità, è libera, non va giudicata".