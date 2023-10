Verissimo, il crollo di Ambra Angiolini: "Non smetteva più di piangere", parla la figlia

07 ottobre 2023 a

"Mamma mi ha mandato un messaggio vocale in cui non smetteva più di piangere": Jolanda Renga, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di Ambra Angiolini e di quando ha saputo della pubblicazione del suo primo romanzo, uscito lo scorso 26 settembre. La 19enne, figlia di Francesco Renga e della Angiolini, ha detto di voler dedicare il libro, che si intitola "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", a chi "si è sentito un po' rotto, fragile".

Nel romanzo, infatti, la giovane racconta delle sue sofferenze amorose prima di incontrare il suo attuale fidanzato Filippo. Nel corso dell'intervista con la Toffanin, inoltre, Jolanda ha lasciato intendere di avere in serbo nuovi progetti letterari per il suo futuro. Anche perché la giovane, pur avendo dimostrato ottime doti canore in diverse esibizioni con il papà sul palco, alla fine ha scelto di dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua passione, ovvero la scrittura.

In un'intervista a Verissimo di qualche mese fa, invece, Jolanda Renga si era sfogata dopo gli attacchi ricevuti dagli hater sui social: "Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta. Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi. Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora".