Placido e Sorrentino, terminale le riprese dei loro film

Patrtiamo dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, mitico personaggio del nostro cinema, che oltre all'Italia, anche l'America ha valutato l'ingegno e la forza vitale dei suoi film. La notizia del suo nuovo lungometraggio arriva da Los Angeles dopo la pubblicazione fatta da Hollywood Authentic accompagnata dalle foto sul set di Greg Williams. In America amano Sorrentino, forse più di alcuni “cretinetti” che si sentono critici del “nulla”. Noi, almeno, raccontiamo la verità delle cose, perchè non ci interessa diventare protagonisti di un giorno di gossip. Ma partiamo dall'inizio: il film è stato girato tra Napoli e Capri e racconta la vita di Partenope: “Che si chiama come la sua città , scrive Sorrentino-”però non è una sirena, ne un mito”. Dal 1950 ad oggi c'è un lungo repertorio dell'esistenza: dalla spensieratezza, alla bellezza, gli amori inutili e quelli irripetibili , i flirt e i colpi di fulmine.. E poi, c'è Napoli che amalia, incanta e urla. Nel cast segnaliamo, tra gli altri, tre attrici molto belle: Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli e Luisa Ranieri . Il film è una coproduzione Italia- Francia, ma per vederlo, bisognerà attendere il 2024..

E poi c'è Lui, il grande Michele Placido, regista del film “Eterno visionario”, dedicato a Luigi Pirandello. Dopo un viaggio di dieci settimane, in Italia e all'estero si sono concluse le riprese di un film che indaga il mondo privato di Pirandello. Racconta le passioni e le ossessioni legate all'amore impossbile per Marta Abba (Federica Luna Vincenti) e la dolorosa follia della moglie Antonietta Portolano, (Valeria Bruni Tedeschi)”. Il racconto , tra colpi di scena e momenti toccanti , ma intensi, mette in scena la storia di un uomo e del suo amore assoluto. Location ambientate tra Roma, Stoccolma, la Berlino dei cabaret, la Sicilia , l'America, che ne consacra il genio ad Hollywood e Broadway e la bellezza della Milano di inizio '900. Tra le importanti protagoniste: Valeria Bruni Tedeschi, (la moglie), Federica Luna Vincenti (Marta Abba, l'amore di Pirandello). Placido non è “solo” regista, ma anche attore, nei panni di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello. Nel film anche Ute Lemper, per la prima volta in un film italiano. Michele Placido ha vinto molti premi nel nostro Paese, tra cui Nastri d'Argento e David.di Donatello. Ma ci si chiede perchè non ha mai preso l'Oscar con un suo film nella categoria Miglior Film Straniero? Chi lo conosce sa che è molto riservato, al contrario della sua vivace professionalità che ha sui set.. Una cosa è certa: meriterebbe molto di più di ciò che ha avuto. Noi tifiamo per lui ricordando quei cinema affollati dove spesso il pubblico appplaudiva i suoi film: questo ci riporta ai grandi registi del passato, che oggi non ci sono più.