Totti e Noemi, la strana scelta: nell'antibagno della loro casa...

Un regalo apprezzato ma non troppo, quello fatto dagli amici di Francesco Totti a lui e alla compagna Noemi Bocchi. "Totti ha tutto: non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un suo ritratto fatto da me. A farlo ci ho messo due settimane e ho cercato di cogliere l'uomo oltre che il personaggio. Totti, nel quadro, ha una espressione un po' sofferta, un malessere che abbiamo tutti noi. Noemi Bocchi, invece, è molto bella, un po' simile a Ilary Blasi", racconta Michelino Iorizzo.

L'artista 52enne è stato raggiunto dal settimanale Gente che aggiunge un'indiscrezione sulla coppia. All'ex calciatore e alla compagna il quadro sarebbe piaciuto. Ma, a quanto si vocifera, all'ex capitano della Roma non sarebbe andata giù l'espressione che gli sarebbe sembrata un po' malinconica.

Ilary Blasi a Verissimo, "tempesta mediatica". Il colpo letale per Totti

Ecco allora la scelta di posizionare il quadro in una zona un po' nascosta della nuova casa di Roma. Il ritratto sarebbe stato piazzato in uno degli antibagno della casa. Intanto fa ancora discutere il documentario Unica sulla Blasi. In questo ore la Bocchi avrebbe replicato con una frecciata alla conduttrice: "Non ho tempo per le cose che non valgono".