Jalisse, Fiorello sfotte Schlein: "Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd"

Esclusi da Sanremo per ben 27 volte. I Jalisse non riescono a partecipare neppure all'edizione 2024. A spegnere i sogni del duo musicale è stato lo stesso Amadeus. E Fiorello non può che scherzarci su. "I 27 big oggi li trovate ovunque, persino su ‘Mani di fata’, il settimanale dedicato al punto croce", esordisce il mattatore durante Viva Rai2. "Pensate che subito dopo aver dato i nomi dei cantanti, Amadeus ha annesso San Marino all’Italia, ha ordinato tre cardinali, ha separato e unito il Mar Rosso. Purtroppo, però, è stato denunciato all’Onu per sequestro di un’intera nazione nella settimana del Festival".

Ma non è tutto. Ironizzando sui Jalisse, lo showman rivela: "Dobbiamo segnalare una disavventura per Amadeus, che dopo aver fatto l’annuncio ha trovato la macchina rigata. Sul cofano c’era scritto: Jalisse". Inutile dire che in studio non mancano le risate. Ma Fiorello rincara la dose in un retroscena tutto di sua invenzione: "Pare che i Jalisse, esclusi da Sanremo per la 27ª volta, avrebbero dichiarato: ‘Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd". E ce n'è anche per Al Bano: "A quanto pare anche lui è stato escluso. Amadeus, a Putin questa cosa non gliela dovevi fare. Aspettati qualche telefonata".

Amadeus ha svelato i nomi degli artisti in gara direttamente al Tg1, dove ha definito i cantanti "i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti".