Ilary Blasi, clamoroso in aereo dopo Unica: chi trova seduta davanti a lei

04 dicembre 2023 a

a

a

Al centro dell'attenzione mediatica, come prima e più di prima. Si parla di Ilary Blasi, chiacchieratissima dopo l'uscita su Netflix di Unica, la docu-serie in cui dà la sua versione dei fatti sull'addio a Francesco Totti. E la conduttrice, contro l'ex capitano della Roma, ha scagliato accuse pesanti, tanto da essere diventata, considerato anche il momento particolare, una sorta di nuova icona della battaglia femministra contro il patriarcato.

Contro la Blasi, però, anche molte critiche: c'è chi infatti non ritiene convincente la sua versione dei fatti, bollata da qualcuno come auto-assolutoria. In particolare l'aneddoto del caffè: Ilary sostiene che la situazione sia iniziata a precipitare quando Totti le prese lo smartphone, per leggere un messaggio a un'amica in cui Ilary diceva che avrebbe voluto bere un caffè con un uomo che non conosceva, perché "fi***". Il punto è che dietro a quel caffè, secondo alcuni beninformati, ci sarebbe di più. Ma tant'è.

"Le prove concrete?". Corna, Ilary Blasi rincara la dose su Totti: clamoroso a Verissimo

Insomma, Unica spopola: nelle classifiche di Netflix è costantemente ai vertici. E lo dimostra anche una curiosa situazione che ha avuto come protagonista la Blasi stessa. La showgirl in forza a Mediaset nei giorni scorsi era a Londra, insomma è in movimento. E così ecco che prende un volo Ryanair. E davanti a lei, come documenta un video diventato virale a tempo record sul web, ecco che una passeggera guardava sul suo smartphone proprio Unica. La Blasi se ne accorge, sorride, e fa un pollicione come segno di approvazione.