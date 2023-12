Mercalli, profezia sul clima: "Quando sparirannno Delta del Po e laguna di Venezia"

11 dicembre 2023 a

"Più si aumenta la temperatura terrestre, più si rischia di innescare dei processi naturali latenti, dormienti che dopo sono inarrestabili", avverte Luca Mercalli, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul canale Nove, nella puntata del 10 dicembre.

"Prendiamo ad esempio la fusione del ghiaccio della Groenlandia e della Penisola antartica occidentale", prosegue il meteorologo. "Ecco sono dei sistemi molto fragili, se aumenta la temperatura di poco cominciano a fondere e uno si ritrova poi il mare in salotto perché aumenta di un metro a fine secolo e di cinque metri nel prossimo secolo".

E attenzione, sottolinea Luca Mercalli, perché "una volta che è successo non puoi fare più niente. Si chiamano punti di non ritorno, proprio perché sono irreversibili". Fazio fa una faccia preoccupata e osserva: "Significa quindi sommergere le coste di tutto il mondo". "E creare delle migrazioni di massa colossali", continua il climatologo. Che conclude con una drammatica previsione: "Pensiamo solo cosa può accadere a casa nostra, cosa vuole dire per il delta del Po e per la Laguna veneta un aumento dell'ordine di un metro tra una ottantina d'anni"