Macron su Depardieu: "Caccia all'uomo, non mi vedrete mai"

Quella nei confronti dell'attore francese Gerard Depardieu, accusato di violenze e abusi, sarebbe una "caccia all'uomo" secondo il presidente Emmanuel Macron. L'ultimo polverone è stato alzato dopo la messa in onda di uno sconvolgente documentario televisivo sulla star del cinema francese. "C'è una cosa in cui non mi vedrete mai, quelle sono le cacce all'uomo. Le odio", ha dichiarato il capo dello Stato alla televisione France5. Il riferimento era, in particolare, all'annuncio della ministra della Cultura Rima Abdul Malak sull'avvio di una "procedura disciplinare" della Gran Cancelleria della Legione d'Onore nei confronti dell'attore per ritirargli l'onorificenza concessa nel 1996. Dopo essersi tirato fuori da questa "caccia all'uomo", poi, Macron ha affermato che la Legione d'Onore è un Ordine che "non è lì per predicare la moralità".

Contro Depardieu sarebbero diverse le denunce per molestie e violenza. L'ultima sarebbe stata presentata una settimana fa a Malaga, anche se la violenza subita risalirebbe al 1995, durante un'intervista avvenuta a Parigi. A denunciare è stata la giornalista spagnola Ruth Baza, spinta ad agire da un evento in particolare: il suicidio dell'attrice Emmanuelle Deveber, 60 anni, che - dopo aver accusato l'attore francese di violenze sessuali - lo scorso 6 dicembre si è buttata nella Senna. La Baeza avrebbe raccontato che la violenza nei suoi confronti sarebbe avvenuta quando lei aveva 23 anni e venne mandata a Parigi per intervistare Depardieu in occasione dell'uscita del film "Il colonnello Chabert".

Suicida nella Senna l'attrice Debever che aveva accusato Depardieu di stupro

Stando alla denuncia anticipata da La Vanguardia, al termine dell'intervista, Depardieu avrebbe baciato la giornalista "con frenesia" sul viso e sulle labbra, palpandole l'inguine. "All'improvviso notai la sua mano sul petto e dopo fra le gambe, non potevo muovermi, staccai la spina dal mio corpo perché mi aveva invasa - ha raccontato la presunta vittima al quotidiano di Barcellona -. Non sentivo nulla, ricordo solo il forte odore di alcol e nicotina in bocca, non so quanto durò". Di contro, Depardieu ha sempre negato tutte le accuse.