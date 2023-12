Chiara Ferragni, tsunami economico: ecco quali soldi le chiedono

24 dicembre 2023 a

a

a

Vige il silenzio da parte di Chiara Ferragni. L'influencer non ha più pubblicato sui sociale dopo lo scandalo del pandoro griffato. Una vera e propria batosta per il suo impero, dato che nel frattempo continua la fuga di follower. Questi su Instagram diminuiscono ancora e passano dai 29,6 milioni dei giorni scorsi dopo un primo calo, ai 29,5 di oggi.

Ma c'è di più, perché stando a friulioggi.it, "sono molte le persone che lo scorso anno avevano partecipato all’iniziativa Balocco e Chiara Ferragni acquistando il pandoro 'solidale' intendono chiedere la restituzione dei soldi versati, considerato che l’acquisto è stato realizzato sulla base di informazioni ingannevoli legate alla destinazione dei proventi delle vendite; anche coloro che non hanno conservato lo scontrino, possono tutelare i propri diritti per il rimborso della spesa anche in assenza del relativo scontrino di acquisto, firmando una autocertificazione". E ancora: "Il Centro Giuridico del Movimento Difesa del Cittadino FVG invita tutti gli utenti coinvolti nella vicenda ad inviare una mail all’indirizzo [email protected] o telefonando al n. 0432 490180, per ottenere info e assistenza".

"Chi mi ha fatto vedere il video di Ferragni". Parla l'inquirente: Chiara, un errore fatale?

Un caso che rischia di minare seriamente la reputazione dell'imprenditrice digitale. Eppure c'è chi è fiducioso, come Maria Angela Polesana, professoressa dell'università Iulm di Milano e autrice del saggio dal titolo 'Chiara Ferragni: il corpo simulato'. Per lei, raggiunta dall'Adnkronos, quanto sta accadendo "non è la fine della Ferragni. Ci sono state tante aziende coinvolte in scandali importanti, che poi sono riuscite a recuperare. La gente è disposta a perdonare, quando uno dimostra di sapersi riscattare. Non so in che modo potrà farlo, ma non escludo che Chiara Ferragni nei prossimi mesi sarà sorprenderci e riconquistare la vetta".