Chiara Ferragni, "truffatrice": sfregio in pieno centro a Roma, cos'è successo

"Bandita, truffatrice": vandalizzata la vetrina del negozio di Chiara Ferragni in via del Babuino, una delle vie dello shopping di lusso più famose di Roma. Le scritte sono state realizzate con un pennarello nero e stanno attirando l'attenzione di passanti e turisti. Come si vede in un filmato pubblicato su TikTok e diventato virale il giorno di Capodanno, qualcuno si ferma a guardare la vetrina imbrattata, qualcun altro scatta delle foto. Addirittura c'è chi si ferma davanti a quegli insulti per scattarsi dei selfie. Sotto al video, poi, sono comparsi commenti del tipo: "Giustissimo", e anche "Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei". Qualcuno però ha difeso la Ferragni: "È tutto troppo esagerato".

La scritta "bandita" è stata realizzata sulla targa con il logo del brand, nome e cognome accompagnati dall'iconico occhio. Mentre l'altro insulto, "truffatrice", è stato scritto direttamente sulla vetrina. Le luci accese del negozio attirano ancora più curiosi: dall'esterno si vede bene il locale, tutto fucsia, rimasto chiuso oggi per Capodanno. Al momento, comunque, pare che le scritte siano già state tutte cancellate. In ogni caso, non è escluso che questi attacchi siano stati rivolti alla nota influencer dopo la deflagrazione dello scandalo dei pandori Balocco griffati Ferragni, risalente allo scorso anno. Intanto sulla vicenda sarebbero ancora in corso delle indagini mirate a fare chiarezza su quanto accaduto.