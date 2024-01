Elodie, lo sfogo dopo Capodanno: "I segnali del mio fisico"

Roberto Tortora 02 gennaio 2024 a

Queste festività natalizie non verranno ricordate solo per cene, panettoni e per un commovente discorso del Presidente della Repubblica. Ci sarà da mettere a referto anche un’influenza che ha colpito metà degli italiani. Covid, febbre alta e vari virus respiratori. Non sono stati fatti sconti a nessuno, nemmeno agli artisti che hanno riempito i palcoscenici di piazze e studi televisivi per intrattenere il pubblico durante la pausa natalizia. A cadere nella rete del morbo, anche la cantante Elodie, che ha dovuto annullare il suo ultimo concerto previsto ieri sera a Teramo, in Abruzzo. Problemi di salute per la Di Patrizi, in particolare una forte tracheite, influenza e tosse grassa.

A dare l’annuncio della mancata esibizione è stata Elodie stessa sui suoi profili social, con tanto di scuse. Queste le parole dell’artista romana: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

Certo, l’ufficialità è stata poi data dall’ACS, agenzia che organizza l’evento del primo gennaio in piazza Martiri, a Teramo appunto e che consentirà ai fan, chiaramente, di poter chiedere il rimborso del ticket. Questo il comunicato ufficiale: “Elodie, annullata la performance prevista stasera 1 gennaio a Teramo. Si comunica che, per motivi di salute dell'artista, attualmente affetta da sindrome influenzale e forte tracheite, la performance di Elodie prevista questa sera in Piazza Martiri a Teramo è annullata”. C’è da capire, ora, quando potrà essere recuperata la data del concerto, nel frattempo Elodie si concede un po' di meritato riposo.