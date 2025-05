Elodie, la sua sconcertante riforma: "L'esame di Stato non serve"

E ancora: "Se io ho fatto cinque anni, non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto problemi, perché devo fare l’esame finale ?. Perché mi dovete far venire quest’ansia da prestazione?". Ecco allora che a quei tempi "non volevo sottopormi a questo tipo di ansia".

A poco più di due settimane dagli esami di Maturità , a raccontare la propria esperienza ci pensa Elodie . Ai microfoni di Radio Deejay la cantante ha ammesso: "Ho abbandonato la scuola a un mese dall’esame di maturità". Una scelta di cui col tempo si è pentita: "Che cretina, idiota". Anche oggi - ha rivelato - "a me gli esami non piacciono, non credo che facciano bene alle persone". Insomma, non hanno senso. Secondo Elodie l'ansia da prestazione generata dalle prove finali rappresenta un ostacolo piuttosto che una verifica costruttiva delle competenze acquisite durante il percorso di studi.

Elodie ha frequentato "il liceo pedagogico, che non esiste più, ma - aveva già ribadito al Corriere della Sera - non sono arrivata al diploma. Per paura di non essere accettata e di non sentirmi all’altezza. Nel tempo ho imparato a fregarmene del giudizio degli altri". Ma la cantante non ha neanche mai nascosto di non aver letto molti libri, "ho imparato a conoscere il mondo attraverso i film". Parole, quelle in radio, che hanno subito scatenato la bufera: "Nessuna scusante. Gli esami servono per misurarsi e allenarsi alle prove della vita. Gli esami non finiscono mai...", commenta un utente sotto il suo intervento. E ancora, sempre su Instagram: "A me invece è piaciuto tanto l'esame di maturità, soprattutto l'orale. È una bella esperienza che ti ricordi per tutta la vita!!", "Iscriviamoci tutti a medicina e quando abbiamo finito i corsi andiamo ad operare. Mi sembra un' ottima idea", "Bravi incitiamo i ragazzi a smettere di studiare perché si sentono ribelli. Bell’insegnamento brava", "La scuola ti prepara alla vita. È un esame continuo. Male mollare".