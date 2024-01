Mauro Corona, il consiglio alla Ferragni: "Ora deve guardare i tramonti"

09 gennaio 2024 a

Il consiglio di Mauro Corona a Chiara Ferragni è quella di regalarsi una vacanza tra i monti per riprendersi da "una caduta grave in cui si è rotta le ossa". Lo scrittore alpinista si riferisce all'iscrizione nel registro degli indagati della influencer che avrebbe fatto credere che agli acquirenti del pandoro Balocco che parte del ricavato delle vendite sarebbe andato a sostegno dell'ospedale Regina Margherita di Torino. In apertura del talk di Bianca Berlinguer su Rete4 Prima di domani, Corona ha detto la sua sull'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto anche Alessandra Balocco, amministratore delegato e presidente della azienda piemontese produttrice del dolce natalizio sponsorizzato dalla influencer. "Per Ferragni sarà difficile risalire alla gloria di prima", ha detto Corona aggiungendo però che "in ogni caso, ha ancora tanti sostenitori che continueranno a starle vicino".

"Comunque, con tutto quello che ha accumulato", ha puntualizzato Corona, "le consiglio di andare in una bella baita in montagna a guardare i tramonti. Non le farebbe affatto male". Già alla fine dell'anno lo scrittore ospite fisso di Prima di domani aveva commentato i guai giudiziari della Ferragni citando Emilio Fede: "Che figura di m…’", aveva detto Corona. "C’è un proverbio che dice: ‘Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’. In questo caso la gattina ci ha lasciato la zampetta”.