Mauro Corona choc: "Mi ha querelato, penso di lasciare la tv"

Colpo di scena a È Sempre CartaBianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Durante l’ultima puntata, uno dei suoi ospiti “fedelissimi”, cioè lo scrittore e alpinista Mauro Corona ha fatto un annuncio inaspettato, nella sua solita modalità semi-seria: “De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv, con delusione e amarezza".

"Io tifo per il Milan – afferma Corona - ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l'avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella. Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest'uomo perché l'ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse a duello, invece... Continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv”.

Non solo un annuncio, ma un vero e proprio sfogo, amaro, dello scrittore trentino, che rincara la dose: “È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo onesto ma irruento, comincio a essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest'anno e poi vediamo".

Gli si chiede se questa sia la sua prima querela, Corona confessa: “In passato sono stato querelato da un politico che oggi è al governo. Io cerco di portare buonumore nel cuore di chi ci guarda". Finito lo sfogo, Corona torna a dire la sua sui temi d’attualità e, in particolare, sull’idea di riscrivere le fiabe classiche per bambini, tacciate di essere antiquate e sessiste. Lui, da scrittore, inorridisce: "Non sono d’accordo sul rivedere le fiabe. Sono monumenti da lasciare lì come i grandi romanzi. Ovviamente chi ne scrive di nuove oggi lo farà in modo diverso, parlando di integrazione, dei diversi generi, dei temi attuali".