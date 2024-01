Samantha Fox finita in disgrazia: arrestata in aereo, com'è oggi

21 gennaio 2024 a

a

a

Negli anni Ottanta, Samantha Fox era la diva pop sexy per eccellenza, la rivale ideale della nostra Sabrina Salerno. La 57enne bombastica cantante inglese, maggiorata come Sabrina ma biondissima, era diventata famosa a livello mondiale con la hit Touch me, titolo sensuale e malandrino che più ammiccante non si sapeva.

Modella con fama (e immagine) da mangiatrice di uomini, nel 2003 aveva sorpreso i fan dichiarando la propria omosessualità. Oggi è ancora una bellissima signora, attiva nel mondo della musica con concerti amarcord, ma che evidentemente ha qualche vizio da tenere a bada.

La procace Samantha è infatti finita per una notte in gattabuia. Arrestata per aver dato in escandescenze a bordo di un aereo della British Airways che la doveva portare dalla natìa Londra a Monaco. Sull'aereo, la cantante è salita in stato di ebbrezza e ha litigato pesantemente con un altro passeggero.

"Io mi dissocio": Sabrina Salerno-Cristina D'Avena, volano stracci in tv

Secondo il tabloid Sun, che ne segue le imprese e le vicissitudini con grande attenzione da quasi 40 anni, la lite è stata talmente violenta da costringere pilota e personale di bordo a far tornare l'aereo sulla pista, con il resto dei passeggeri che hanno dovuto rinviare il volo e pernottare in hotel a spese della compagnia, mentre la Fox ha passato la notte in carcere.

L'artista si è subito detta "dispiaciuta" per il caos generato e si è resa disponibile alle indagini di rito. Dopo 24 ore è stata rilasciata su cauzione. Il momento per lei non è dei più propizi a livello personale. Lo scorso marzo è morta pe un malore improvviso la sorella Vanessa, a soli 50 anni.

Le due donne avevano condiviso un'infanzia difficile, a causa del padre violento. "Pensavo che mi avrebbe ucciso e lo ho implorato di smetterla. Quando ho provato ad alzarmi mi ha dato un calcio così forte nello stomaco che mi ha lasciato senza fiato e non si è più fermato", aveva ricordato Samantha a proposito dell'uomo, sottolineando proprio come l'intervento di Vanessa l'avesse di fatto salvata in quel caso dal padre aguzzino.