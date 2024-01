Paola Perego operata d'urgenza: "Nefrectomia parziale", le sue condizioni

Roberto Tortora 23 gennaio 2024 a

a

a

Tutti vicini a Paola Perego, reduce da un intervento di nefrectomia parziale per risolvere una neoplasia, cioè una formazione tumorale, una massa di tessuto che cresce in eccesso. La conduttrice, 57 anni, ha subìto l'asportazione di una parte del rene con il risparmio della parte sana dell'organo. Un'operazione molto delicata soprattutto a livello psicologico. A rivelarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, in cui mostra una stanza d’ospedale e una flebo, su cui reca una didascalia: "Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe, che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita".



Subito sono ricaduti, a valanga, commenti di sostegno nei suoi confronti, da parte di colleghe e amiche della televisione, da Giulia Salemi a Mara Venier, da Alberto Matano a Simona Ventura, amica e compagna di viaggio in Citofonare Rai2, che le scrive un semplice “Forza Paola”. Non solo, anche Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Sandra Milo, Ezio Greggio, Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa. Barbara d’Urso le scrive: “Dai dai dai dai … ce la fai … ce la fai”.

"Andreotti? Ero convinta fosse morto, non lo toccavo": la rivelazione della Perego

Adriana Volpe e Francesca Barra la inondano di cuori, così come Lorella Cuccarini che aggiunge: “Un abbraccio forte, Paola”. C’è anche una sua fan, tal Angelica, che coglie l’occasione per segnalare i problemi della sanità pubblica e scrive, in sintesi: “Se non hai una situazione economica abbastanza buona, non puoi fare prevenzione. La mia dottoressa non mi fa fare esami di controllo se non ho sintomi, dice che sono ordini della sanità pubblica. Per cui o vai a pagamento o incroci le dita. Un grande abbraccio”. In ogni caso, Paola Perego sembra aver superato alla grande questo intervento chirurgico e adesso è il momento di riposarsi e riprendersi. Per tornare presto in tv.