Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: "Monologo? Non se ne può più", schiaffo politico

Lorella Cuccarini straccia i monologhi di Sanremo. Sul palco dell'Ariston come co-conduttrice a fianco di Amadeus, la ballerina lo dice chiaro e tondo: "Niente discorsetto. Non se ne può più, non è obbligatorio". Raggiunta dal Messaggero, la prof di Amici svela anche la reazione alla proposta del conduttore: "Ma come t’è venuta Ama? E lui mi ha detto che per il suo ultimo Festival voleva una grande festa con gli amici. Una frase che inevitabilmente l'ha commossa. Ecco allora che oltre a lei, alla kermesse musicale ci saranno: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Fiorello.

Poi la Cuccarini si è soffermata sul suo ruolo di tutor da Maria De Filippi. Un ruolo che l'ha aiutato molto, perché "quando sono al fianco di un ragazzo che deve sfondare mi sento al posto giusto". Non è un caso per cui la ballerina sia nota come "la più amata dagli italiani". Uno slogan, ammette, a cui "non ho mai creduto. Amata sì, mi sento amata. Il 'più' fa più paura che piacere".

Eppure, "dopo 40 anni di carriera lo osso dire: io sono un classico, come quei capi d’abbigliamento che sembrano aver stancato, poi tornano in passerella. Per evitare queste montagne russe, ho scelto sempre di non puntare solo sul lavoro per sentirmi pienamente Lorella. Ci vuole intelligenza emotiva per avere sempre qualcuno o qualcosa a cui tornare. All’inizio ho avuto un successo folgorante con gli show in tv, ma mia madre mi ha tutelata, protetta da un fuoco che poteva bruciarmi e che invece ancora arde. Sono una coi piedi per terra, da sempre. Persino parsimoniosa".