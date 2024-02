Belen Rodriguez, "con Elio è finita": la conferma in questa foto

01 febbraio 2024 a

Tam tam impazzito su Belen Rodriguez: "Con Elio Lorenzoni è finita", rivelato alcune fonti. E queste foto pubblicate dalla rivista Chi che ritraggono la showgirl argentina da sola insieme alla figlia Luna Marì Spinalbese al parco sembrano confermarlo.

Mamma e bimba giocano e si divertono tra altalene e bolle di sapone. Sono sole, appunto. Di Elio Lorenzoni non c'è traccia. Dopo una breve vacanza in Franciacorta, lui sembra essere sparito. E Novella, citando una fonte anonima di Brescia, conferma che la loro storia d'amore è giunta al capolinea, non sono più una coppia.

E così Belen, dopo un periodo piuttosto difficile della sua vita si dedica a tempo pieno ai suoi figli, Luna Marì, di 2 anni, avuta dal suo ex Antonino Spinalbese, e Santiago, avuto da Stefano De Martino con il quale si è lasciata in modo tumultuoso.

La Rodriguez sembrava poi aver ritrovato la felicità accanto a Elio Lorenzoni, amico di vecchia data con il quale ha trascorso un fine settimana in un resort. Dai social di Belen lui è però sparito da fine anno quando i due sono stati insieme in Argentina, nel paese natale di lei.

Poi il nulla. E così al parco Belen con la figlia ci va da sola, senza nemmeno gli onnipresenti genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez rientrati da poco da Buenos Aires. E senza la sorella Cecilia impegnata con il fidanzato Ignazio Moser a organizzare il suo matrimonio.