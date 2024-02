C'è posta per te, Enzo e le corna registrate: "Non dire così che mi viene voglia"

04 febbraio 2024 a

La storia di Tiziana ed Enzo ha colpito e non poco il pubblico di C'è posta per te. Nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 3 febbraio, Enzo scrive a Maria De Filippi per riconquistare la sua compagna. I due, 50enni, convivono da circa 6 anni. Ma alcuni atteggiamenti di Enzo mal digeriti da Tiziana l'hanno costretto a dormire sul divano da più di un mese. Al centro della lite le risultanze di un investigatore privato ingaggiato da Tiziana che di fatto avrebbe scoperto un presunto adulterio.

Ma la stessa Tiziana ha posizionato un registratore sotto il sedile dell'auto di Enzo e così scopre il presunto tradimento: "Non i parlare così che mi viene voglia...", avrebbe detto una donna misteriosa a Enzo come racconta Tiziana dopo aver ascoltato le registrazioni clandestine. In studio Enzo nega fino alla fine di aver mai consumato il tradimento.

Ma le parole citate da Tiziana e registrate sul nastro che custodisce a casa lasciano poco spazio all'interpretazione al punto che Maria De Filippi, rivolgendosi a Enzo, sbotta: "Ma scusa hai detto davvero così?!". Enzo, ormai alle strette cede, ma ottiene l'apertura della busta e una seconda opportunità, tutta da giocarsi con Tiziana.