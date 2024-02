Fedez sfida Selvaggia Lucarelli: "Matteo è inc***, vieni qui e parlagli"

05 febbraio 2024 a

a

a

Non le manda a dire. Matteo Mariotti, il 20enne che ha perso una gamba sbranata da uno squalo in Australia e finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli a Muschio Selvaggio, il video-podcast di Fedez torna su quanto accaduto: "Questa storia sembra un film ma non lo è". Matteo racconta la sua esperienza, il momento del dolore, la sua nuova vita con cui deve fare i conti e anche il battibecco con la giornalista del Fatto. A questo punto interviene Fedez che afferma: "Io non lo nego, a me non sta simpatica ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onestà intellettuale possibile".

"Prendo in mano il telefono e prima cosa che vedo sono tanti tanti tanti, non so dire quanti ma più di migliaia migliaia migliaia e migliaia di messaggi che mi dicevano tu è giusto che stia morendo, tu dovevi morire nella bocca dello squalo…”, racconta Matteo. Fedez gli chiede: “Tu sei inc*** nero, vero?”. E Matteo subito ribatte: "Sono inc*** perché una persona scaglia tutte queste persone che la seguono contro qualcuno che già sta male, sa che gli farà ulteriormente male ….non puoi mettergli contro un esercito!".

"Lo ha fatto mentre mio figlio era intubato". l'ira del papà di Matteo su Selvaggia Lucarelli

Poi arriva l'invito da parte di Fedez a Selvaggia Lucarelli a partecipare al Muschio Selvaggio per dire la sua: "Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica. Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua”. E poi: “Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po' meno tutto il lavoro che ha fatto”.