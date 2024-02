Chiara Ferragni, la vita fuori dal telefonino presenta il conto: l'origine della caduta

05 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni non sa cantare, non sa ballare, non sa recitare. E ancora l'influencer, oggi nell'occhio del ciclone, non è dotata di un eloquio particolare, eppure nel mondo sono in milioni a stimarla. Il motivo? Come ricordato da Luca Beatrice perché è diventata ricca. E, se non sei intelligente, non potrai mai raggiungere tali livelli. Basti pensare ai successi ottenuti: oltre ai follower e a tutti quei brand che l'hanno voluta come testimonial, solo l'anno scorso calcava il palco di Sanremo a fianco di Amadeus. Ed è proprio alla kermesse musicale che il suo impero ha iniziato a mostrare le prime crepe. Da qui la vita reale l’ha messa in seria difficoltà. L'ultima azienda a scaricarla è Pigna. Insomma, la vita lontana dal web inizia a presentarle il conto.

