Striscia la Notizia, Irama e il generale Vannacci? Attimi di gelo

"È vero che la canzone 'Tu no' l'hai scritta con il generale Vannacci?": Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, lo ha chiesto a Irama, uno dei cantanti in gara a Sanremo quest'anno. L'artista però ha risposto: "E chi è? Scusatemi, non lo conosco", spiazzando di fatto Lucci. L'ex allievo di Amici è uno dei protagonisti più amati di questa 74esima edizione della kermesse ligure. Ieri si è classificato secondo nella top five stilata al 50% dalle radio e al 50% dal televoto. Prima di lui, al primo posto Geolier. Mentre a seguire ecco Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood.

Irama è anche uno dei cantanti le cui esibizioni sono le più commentate sui social. Martedì 6 febbraio, nel corso della prima serata, in molti sono rimasti colpiti dalla collana con cui l'artista è salito sul palco dell'Ariston. Mentre si esibiva di fronte ad Amadeus e a milioni di telespettatori stringeva tra le mani un gioiello. "È quello del Titanic?", si è chiesto qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece ha scritto: "Perché Irama ha una collana in mano? Ce l'aveva anche ieri durante il green carpet". E ancora: "Perché Irama ha quella collana delle donne incinte in mano?". Il cantante, però, non ha svelato di chi sia la collana o se il ciondolo abbia un significato particolare. In ogni caso, l'ipotesi più diffusa è che potrebbe trattarsi di un ricordo della sua amata nonna.

Qui la domanda di Lucci a Irama