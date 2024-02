Geolier, la reazione ai fischi dell'Ariston: "Alla fine è un parere". E Amadeus sbotta

10 febbraio 2024 a

a

a

Geolier, dopo aver vinto la seconda serata del Festival di Sanremo, ha vinto anche la serata cover con "Strade", cantata insieme a Luchè, Guè e Gigi d’Alessio. Un successo che però è stato accolto freddamente dal pubblico in sala che ha riservato sonori fischi dopo l’annuncio della vittoria dell’artista campano da parte di Amadeus.

Fischi che non hanno lasciato indifferente il rapper: "I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito davanti all'Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente", confessa Geolier all'Ansa questa mattina 10 febbraio, a bocce ferme, "però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutrali".

Geolier prosegue poi parlando dei colleghi in gara. Il rapper è rimasto "molto colpito" dalle esibizioni di Angelina Mango che ha cantato un brano del padre, e Annalisa che è salita sul palco con La rappresentante di lista. "Angelina mi ha emozionato tantissimo, anche a mia mamma è piaciuta tantissimo - che poi mia madre dovrebbe essere dalla mia parte a prescindere - ironizza Geolier -. Però è normale son contento per come è andata: non ho vinto io, ha vinto il rap ieri. E sono felice di questo".

"Ma come parla Mahmood?". Dietro le quinte con i Tenores, raptus sardo | Video

Amadeus in conferenza stampa si è detto dispiaciuto di quanto è accaduto: "A me dispiace sempre quando sento dei fischi contro qualcuno. Geolier è un ragazzo molto amato, ha talento, evidentemente nella somma dei voti di ieri se è risultato il primo vuol dire che è stato votato". E ancora: "Ci sta nella storia del festival il disappunto, fa parte del gioco. I fischi li ho trovati non giusti nei confronti di un ragazzo di poco più di vent'anni. Si vedeva dall'espressione che ci è rimasto male, quella per lui è una serata che non dimenticherà mai". "Non dimentichiamo che c'era Guè, Luché, Gigi D'Alessio, e la performance è stata confezionata bene - rimraca il conduttore -. Sono dell'idea che le persone non vadano fischiate, ha fatto il suo mestiere e va rispettato il pensiero di chi lo votato", ha concluso Amadeus, aggiungendo di non aver ancora incontrato Geolier dopo la sua performance.