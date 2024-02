Angelina Mango cade sul palco, panico all'Ariston

11 febbraio 2024 a

Alla fine ne resterà soltanto uno, tra Geolier, Angelina Mango e Annalisa. E se a vincere il Festival di Sanremo sarà la figlia dell'indimenticato e indimenticabile Pino (omaggiato con la cover, da brividi, di La rondine venerdì sera) allora potrà ben dire di essere stata capace di cadere e rialzarsi, letteralmente.

Al termine della sua La Noia, tutto l'Ariston si alza in piedi al grido "Angelina, Angelina, Angelina". Una standing ovation meritata per la qualità della performance e anche un modo per rincuorare la giovanissima figlia d'arte, rivelatasi ad Amici di Maria De Filippi, che mentre cantava nel momento di tornare sul palco è scivolata cadendo rovinosamente a terra.

"Se rischio di inciampare almeno fermo la noia", scherza lei quasi in tempo reale, con un commento ironico sui suoi profili social. La cantante potentina, sul finire dell'esibizione stava risalendo le scalette che collegano la platea al palco ma, complici le scarpe con altissime zeppe indossate dall'artista, la cantante è inciampata. Imbarazzata, si è rialzata ed ha chiesto scusa al pubblico e poi ha aggiunto: "Sono un po' stanca. Mi avete regalato la settimana più bella di sempre".

Standing ovation anche per la beniamina di casa, la savonese, Annalisa, mentre Geolier ha sfidato i fischi di venerdì sera (e di apertura di finale, alla lettura della classifica generale parziale che lo vede ancora primo) e ha deciso di andare a cantare tra il pubblico. Durante i versi della sua I p' me, tu p' te, il rapper napoletano ha stretto le mani del pubblico seduto, per poi tornare e concludere la sua performance. Alla fine stavolta sono stati solo applausi.