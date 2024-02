Angelina Mango vince Sanremo. Caos-televoto: "Annullare tutto"

11 febbraio 2024 a

"Voi siete matti!". Alla fine è Angelina Mango a vincere il Festival di Sanremo numero 74 con il brano La Noia. Ed è una sorpresa clamorosa per certi versi, visto che fino a poche ore prima il favoritissimo era il rapper napoletano Geolier, arrivato invece secondo.



Un'ombra sul trionfo arriva dal Codacons, che a caldo minaccia di far annullare tutto. L'associazione consumatori, che si dice "da sempre contraria al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024". "Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l'esito della gara e falsare la classifica finale del festival - dice l'Associazione in una nota -. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l' annullamento dell'intera classifica finale di Sanremo 2024".

Che cosa sia successo negli ultimi minuti lo si scoprirà nelle prossime ore. Potrebbero aver pesato i voti di sala stampa e radio (che insieme valgono il 66% del totale), visto che sulla carta il vantaggio tra l'interprete di I p' me e tu p' te al televoto sembrava incolmabile. Oppure la figlia del grande, indimenticabile Pino Mango, che venerdì sera ha fatto sciogliere in lacrime mezza Italia con la cover La Rondine di papà, ha compiuto una straordinaria rimonta prorio nel voto da casa. Terza opzione: qualcosa, nel televoto, non ha funzionato annullando il gap tra Geolier e i rivali. Nonostante Napoli si sia mobilitata quasi "militarmente" per sostenere il suo "figlio del popolo", in migliaia hanno denunciato problemi tecnici e il mancato sms di conferma del proprio voto, sebbene dalla Rai abbiano assicurato che sia stato tutto regolare.

Resta il successo di una giovanissima artista che dopo l'exploit ad Amici di Maria De Filippi (solita fucina di talenti) si è rivelata già matura, eclettica e trascinante sul palco più "pesante" della musica italiana. Un successo di voce e di cuore (l'eredità del padre è in buone mani), di emozione e di sfrontatezza. E gli altri due premi vinti, quello della sala stampa Lucio Dalla e quello dedicato a Bigazzi, confermano la buona stella di una cantante destinata a fare cose importanti. Come il padre, forse ancora di più.