Emma, delirio sexy a Sanremo: scatenata sul bancone, il video nel cuore della notte

11 febbraio 2024 a

a

a

La notte a Sanremo è lunga. Anzi, lunghissima. Ieri sera, sabato 10 febbraio, si è chiuso il 74esimo Festival della canzone italiana: vince Angelina Mango su Geolier e fioccano le polemiche. Già, il rapper napoletano ha dominato nel televoto, ma non è bastato. Tant'è, il verdetto è questo, con buona pace dei complottisti scatenati sui social.

Amadeus e Fiorello, in co-conduzione, chiudono alla grande: ascolti stratosferici, la quinta edizione ritocca al rialzo tutti i record precedenti. Amadeus ha giurato che sarà l'ultima, ma di fronte a queste cifre la Rai farà di tutto per fargli cambiare idea. Vedremo.

La foto pazzesca di Emma Marrone: così a pochi minuti dalla fine di Sanremo | Guarda

Ma si diceva: la notte è lunghissima. Dopo il termine della kermesse, infatti, come sempre c'è stato l'after-party, a cui hanno preso parte molti degli artisti, una festa scatenata con musica a tutto volume che è durata fino all'alba. C'era Annalisa, terza in classifica finale, ed era un fiume in piena. Ma c'era anche Emma Marrone, che ha chiuso Sanremo al 14esimo posto con la sua Apnea. Insomma, non un grande piazzamento. Ma non è un problema. Lo dimostra in modo plastico un video che rimbalza sui social e che potete vedere qua sotto: è notte fonda ed Emma è scatenata al party. Abito in pelle nera, stivali con tacco alto e occhiali da sole, l'artista vincitrice nel 2012 si scatena ballando sul bancone del bar. Semplicemente strepitosa. E super-sexy.