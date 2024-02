Geolier, Marzia Forni minacciata di morte per questa domanda

11 febbraio 2024 a

a

a

Una coda vergognosa, quella del Festival di Sanremo. La finalissima ha registrato la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier, con polemica feroce sul televoto e presunte irregolarità.

Mentre la figlia del grande Pino è stata travolta da insulti irriferibili, sul conto del rapper napoletano sono emersi i video choc con le reazioni di giubilo in odor di razzismo di alcuni giornalisti della sala stampa dell'Ariston.

"Putt***, raccomandata: che fine devi fare", orrore contro Angelina Mango, choc a Sanremo

Non solo, però, perché la polemica va avanti da venerdì sera, quando l'interprete di I p' me, tu p' te aveva vinto tra mille veleni la serata delle cover proprio davanti alla Mango e ad Annalisa. "Non senti di aver un po' rubato la vittoria?", aveva chiesto a Geolier la giornalista Marzia Forni. Domanda cruda, forse un po' provocatoria, ma lecita. Tanto più che sulla carta si stava parlando di una gara musicale.

La situazione però si è fatta subito insostenibile, con i fan di Geolier che sui social sono arrivati a insultare la cronista ricorrendo addirittura a minacce di morte. Dopo qualche ora, la Forni si è vista costretta a pubblica sui propri profili social un video di scuse, per riportare tutti alla calma ed evitare guai peggiori.

Geolier stroncato dall'Ariston? Il Pd delira: la sparata dei parlamentari

"Ho ricevuto minacce e auguri di morte e ho bloccato i commenti. Rispondo: è stato tutto travisato, ho posto male la domanda utilizzando in maniera improria il termine 'rubare'. Volevo chiedere a Geolier se lui non avesse ritenuto altre esibizioni (nella serata cover, ndr) più meritevoli della sua - spiega la giornalista -. Ho visto sia le prove che la diretta e alcune esibizioni sono state di altissimo livello. Anche quella di Geolier, ma altri meritavano di più. Mi sono posta male, lo so. In sala stampa molti erano pro Angelina Mango ma mi sono chiesta come fosse possibile che Geolier avesse vinto con quei numeri interrogandomi sul televoto. Si è parlato di call center e di utilizzo delle sim, così ho chiesto direttamente a lui che mi ha detto di non saperne nulla e che lui ha una grande fan base. In molti si chiedevano questa cosa. Mi è dispiaciuto passare per razzista: chi mi conosce sa bene che io non sono così e non ho nulla contro Napoli, i napoletani e Geolier. Però vi prego basta con gli insulti e gli auguri di morte. La mia era solo una valutazione sulla serata delle cover".