Paolo Bonolis, Fabrizio Corona: "Ci sono arrivate conferme su di lui"

Il quinquennio sanremese di Amadeus, con la collaborazione di Fiorello, si è chiuso ed ha registrato un trionfo senza precedenti. L’ultima puntata è stata seguita, infatti, da 14,3 milioni di telespettatori di media ed ha totalizzato il 74,1% di share.

Un risultato difficile da ripetere e, in generale, un lustro di grande successo con edizioni che resteranno nella storia del Festival della canzone italiana. Ora, però, si guarda al 2025 e la domanda primaria è: “Chi condurrà Sanremo dopo Amadeus?”. Chi avrà il coraggio, infatti, di prendere una patata bollente come questa e provare ad ottenere, se non gli stessi risultati, comunque un successo accettabile?

Per ora, secondo i bookmakers i nomi in lizza sono quelli di Alessandro Cattelan, Fabio Fazio, Carlo Conti, Paolo Bonolis. O anche una donna, come Antonella Clerici. Quest’ultima sponsorizzata dallo stesso Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Rai 2, nella quale ha video-chiamato proprio la conduttrice di È sempre Mezzogiorno.

Attraverso il suo sito, Dillinger News, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo la questione relativa al calcio-scommesse e alla ludopatia dello juventino Niccolò Fagioli e dell’ex-milanista Sandro Tonali, ora al Newcastle. Corona fa un solo nome: “Paolo Bonolis, ecco chi condurrà il Festival di Sanremo. Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco la conferma che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Si è conclusa la quinta edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con risultati straordinari, addirittura due milioni in più dell’anno precedente, risultati che non avvenivano dal 95’. Ma sarà comunque l’ultimo festival di Amadeus. I risultati di Sanremo sono dovuti dalla scelta dei cantanti sì, ma non crediamo dai conduttori, e quindi, se Bonolis risulterà essere meno antipatico e più umile rispetto a quello di Mediaset, ponendosi come fa Amadeus, come un uomo qualunque, allora i risultati per la Rai saranno gli stessi”.