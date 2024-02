Angelina Mango, "brutta lei e brutto tutto. Che figura di m***a": chi la umilia

17 febbraio 2024 a

a

a

"Brutta lei, brutto tutto". Angelina Mango vince il Festival di Sanremo e le polemiche continuano anche a una settimana di distanza.

La giovanissima cantante rivelatasi ad Amici di Maria De Filippi, incoronata regina degli streaming e dell'airplay con la hit Ci pensiamo domani e trionfatrice all'Ariston con La noia, al di là della rivalità con il secondo classificato Geolier pare aver conquistato tutti, dalla sala stampa del Festival alle radio e ai fan, oltre ad aver emozionato tutti con la cover de La Rondine, un grande pezzo del padre Pino Mango scomparso nel 2014.

Affari tuoi, cos'è accaduto quando Angelina Mango è entrata in studio

Una storia artistica e personale che non ha fatto cambiare idea a Elenoire Ferruzzi, folkloristica ex concorrente del Grande Fratello Vip celebre anche per la sua irriverenza e una certa incontinenza verbale. Alla faccia della sincerità, potremmo dire, la Ferruzzi su X si è lasciata andare a commenti durissimi su Angelina, per molti decisamente ingenerosi.

"Vittimismo napoletano, solite storie ridicole": Geolier, si scatena Giuseppe Cruciani

"Brutta lei, brutta la canzone, brutto l'outfit, brutto tutto - ha scritto sui social Elenoire -. L'unica cosa bella che aveva era un padre straordinario". Ora ad attenere la Mango, come da tradizione, sarà l'Eurovision Song Contest, l'ex Eurofestival che quest'anno si svolgerà in Svezia e che un paio di edizioni fa ha lanciato nell'empireo anche i Maneskin. "Ma io dico - ha aggiunto in un altro Tweet la Ferruzzi -, che figura di me***a dobbiamo fare portando all'Eurovision una canzone di mer***a in quel modo? Ma dai".