Ricchi e Poveri, "mille euro di pensione": la confessione del duo

19 febbraio 2024 a

a

a

"Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti": i Ricchi e Poveri, vera rivelazione della 74esima edizione del festival di Sanremo, escludono categoricamente il ritiro. Intervistati dal Messaggero, i due hanno spiegato che è la loro passione per la musica a spingerli ad andare avanti, non il successo finanziario. A tal proposito hanno rivelato che la loro pensione ammonta appena a un migliaio di euro, "poco, rispetto a quanto abbiamo versato".

Intanto, il brano presentato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu sul palco dell'Ariston, "Non tutta la vita", ha conquistato non solo i cuori dei fan storici, ma anche quelli delle nuove generazioni, grazie soprattutto alla diffusione della canzone sui social. Su tutte le piattaforme, in effetti, il duo è diventato un vero e proprio fenomeno. "Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok - hanno detto -. Ora siamo ovunque. Ci seguono anche i giovanissimi. E l’ironia che si vede è nostra: siamo fatti così".

Angela dei Ricchi e Poveri sale sulla moto di uno sconosciuto: Fiorello senza parole | Video

I Ricchi e Poveri hanno confessato, poi, che un loro desiderio sarebbe quello di tornare in Russia. Ma non lo faranno finché non finirà la guerra in Ucraina: "Da quando c’è la guerra ci hanno invitato più volte ma non siamo mai andati. Amiamo i russi, ma andremo solo quando ci sarà la pace e dopo aver fatto un concerto prima a Kiev e poi a Mosca". Parlando, infine, della decisione del cantante Sangiovanni di prendersi una pausa dalla musica dopo Sanremo, la Brambati ha ricordato la sua esperienza con l'ansia e il panico nei primi anni della carriera. E lo stesso ha fatto Sotgiu: "Anche io ho avuto lo stesso problema, che ho superato fermandomi e con l’aiuto dei miei compagni. Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi e a dirlo. È bravissimo e recupererà tutto".