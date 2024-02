Romina Power, "in vacanza con Al Bano": la risposta, che lezione ai truffatori

21 febbraio 2024 a

Romina Power è molto seguita sui social. La cantante infatti periodicamente su Instagram racconta la sua vita privata ma racconta anche, con un pizzico di nostalgia, quel passato che non c'è più. Le canzoni con Al Bano ma anche il ricordo della figlia Ylenia Carrisi sparita nel nulla parecchi anni fa. E proprio sui social qualcuno tenta di approfittarsi della bontà di Romina organizzando fantomatiche feste dedicate ai fan a cui parteciperebbero anche la stessa Romina e Al Bano.

Infatti su qualche profilo fake col nome "Al Bano Carrisi" sarebbe spuntato questo annuncio : "Un amore, Romina ed io, inviteremo 20 dei miei fan per le vacanze del 2024 per divertirci insieme. Se sei interessato, invia un messaggio diretto su questa pagina privata".

Immediatamente è arrivata la risposta di Romina Power sul suo profilo ufficiale: "Essere fan significa stimare un artista ma questo non deve mai sfociare nell’ossessione o nella divulgazione di menzogne. Diffidate da ciò che viene scritto in pagine NON autorizzate perché sono notizie false. Le uniche pagine ufficiali sono il mio profilo e il Romina Power Official Fan Club". Insomma Romina ha messo le cose in chiaro e di fatto chi ha tentato di usare il suo nome per qualche truffa è stato subito fregato. E non è da escludere che possano esserci anche conseguenze legali...