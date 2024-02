L'Eredità, Fabio sbanca alla ghigliottina? "Ma porca...", ira su Liorni

21 febbraio 2024 a

a

a

A L'Eredità Fabio si porta a casa la ghigliottina con la parola "giri". Un vero colpo quello del concorrente che ha stupito davvero tutti per l'intuito nell'indovinare la parola misteriosa legandola ai cinque indizi. Le parole spia erano: penalità, mille, su, basso e brutti. Un vero e proprio rebus che però Fabio, con grande maestria, è riuscito a risolvere. E anche sui social Fabio è diventato un vero e proprio idolo dei telespettatori che commentano tutte le sere su X la puntata de L'Eredità.

Infatti qualcuno afferma: "Sinceramente nessuno ci avrebbe scommesso due soldi su Fabio e invece zitto zitto si è portato a casa la ghigliottina". E ancora: "No dai raga! La vittoria è la vincita di Fabio è una speranza per l’intera umanità!!!".

Ma non finsice qui, c'è anche chi si è spazientito per i tempi lunghi di Liorni nel rivelare la risposta esatta: "Lo abbiamo capito da mezz'ora che la parola di Fabio è quella giusta porca miseria!!!". Insomma in tanti, sui social, hanno riconosciuto i meriti di Fabio che ha saputo sfruttare il "minuto per pensare" al meglio portandosi a casa un bel gruzzoletto. E come succede spesso a vincere è stato l'underdog. Infatti, come detto, ad apertura di ghigliottina nessuno aveva dato fiducia al povero Fabio. Grandissimo ribaltone.