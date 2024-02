Chiara Ferragni e Fedez, "annuncio pilotato": il delirio complottista

23 febbraio 2024 a

La notizia della presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha catalizzato l'attenzione dei media fin da quando è stata lanciata da Dagospia. Da quel momento i social si sono riempiti di commenti e non solo: tanti sono stati anche i meme confezionati sulla coppia e soprattutto le tesi complottiste. Su quest'ultimo punto si è soffermata Maria Laura Rodotà che, riferendosi alle bizzarre ipotesi che circolano sulla coppia, su La Stampa ha messo l'accento in particolare sulla teoria del "complottismo sull’annuncio pilotato, per far scordare le inchieste su Ferragni e qualche figuraccia di Fedez".

Secondo i sostenitori di questa tesi, se fino a ieri si discuteva dei guai della coppia, da ieri invece si parla solo della loro rottura, con molti fan preoccupati. Intanto ci si aspetta che la Ferragni parli di questa situazione a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, domenica prossima, il 3 marzo. Per ora né lei né Fedez hanno voluto commentare lo scoop del portale di Roberto D'Agostino, secondo cui il rapper avrebbe lasciato l'attico di Citylife a Milano domenica 18 febbraio e non vi avrebbe fatto più ritorno. Sull'ospitata dell'influencer sul canale Nove, però, pesa la diffida formale presentata dal Codacons, secondo cui è inappopriato invitare la Ferragni in tv in quanto indagata.

Su una possibile riappacificazione tra Ferragni e Fedez, invece, sembra ci sia del pessimismo. Non è chiaro nemmeno cosa farà l'influencer dopo l'intervista con Fazio in tv: potrebbe decidere di prendersi una pausa dai social oppure ripartire subito.