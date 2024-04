Affari tuoi, la pacchista col numero 12 lascia di sasso Amadeus: "Facciamola giocare"

08 aprile 2024 a

Grande sgomento durante la puntata di Affari tuoi, di ieri, domenica 7 aprile. A sorprendere è stata la pacchista proveniente dalla Lombardia, che aveva il pacco numero 12.

Sfidando le leggi della statistica, come osserva il sito lolnews.it, "non è la prima volta infatti che la donna si ritrova nel pacco una cifra gigantesca, quella massima in gioco durante il programma". E infatti lo ha notato anche Amadeus che si è quindi rivolto al notaio del programma per chiedere di farla giocare subito visto che ogni volta sceglie con grande fortuna i pacchi rossi con le cifre più alte.

Ieri Alice ha giocato con il papà Beppe. Rimasti con i pacchi da 500, 5mila, 10mila e 300mila, si legge ancora, "il padre ha detto: 'Secondo me il 12 ha sempre avuto tanti rossi, capiterà prima o poi un blu'. Quindi hanno scelto proprio il 12, ovvero la Lombardia". "Buonasera a tutti, Eleonora da Milano – ha esordito la pacchista – indipendentemente da come andrà stasera vi auguro veramente ogni bene".

E infatti nel pacco 12 c'erano i 300mila euro, andati via definitivamente". "Eleonora, tu devi rimanere ma notaio, facciamola giocare subito. Io credo che su quattro pacchi abbia preso quattro volte 300mila euro", ha detto il conduttore.