Sabrina Ferilli e il caso Amadeus: "Questa cosa mi fa schifo", con chi ce l'ha?

Mondo dello spettacolo e della televisione italiani in agitazione per il possibile (o forse probabile) addio di Amadeus alla Rai in direzione Nove, il canale di Discovery che a inizio stagione ha accolto anche Fabio Fazio.

La notizia, lanciata dal Corriere della Sera venerdì mattina e poi confermata da Fiorello a Viva Rai 2, oltre a provocare la brusca smentita di viale Mazzini con l'amministratore delegato Roberto Sergio particolarmente irritato ("Tutte falsità" che "danneggiano l'azienda"), ha scatenato anche Sabrina Ferilli.

Amadeus verso il Nove? Ribaltone-Rai, ecco chi potrebbe sostituirlo ad Affari Tuoi

L'attrice romana, presenza fissa a Mediaset, collega e amica di Maria De Filippi, sui social ha rilanciato uno screenshot che rilanciava le voci sulle presunte cause del divorzio. Dalla presenza di Povia in gara al Festival di Sanremo alla direzione artistica della kermesse assegnata a Mogol, fino all'onnipresente (in certa stampa) ombra di Pino Insegno. Tutti motivi che avrebbero scatenato la voglia di fuga di Amadeus, da 5 anni conduttore e "padrone" del Festival con record di ascolti frantumati.

"Il pacco numero 9": Amadeus lascia la Rai, delirio in studio ad Affari tuoi

La Ferilli, però, storce il naso e commenta così: "Premetto che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere. Ma il modo con il quale si sput***a la gente mi fa schifo. La superficialità di questi tempi, dove le persone vengono usate come carta di caramelle, mi fa schifo", Insomma, per un retroscena e un titolone, sembra suggerire la bella Sabrina, non si può sparare a caso nel mucchio.