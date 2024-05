Chiara Ferragni, Pantene la "scarica"? Ecco chi è la nuova testimonial

02 maggio 2024 a

Pantene sceglie una nuova testimonial al posto di Chiara Ferragni. Probabilmente una conseguenza del clamore suscitato dalla vicenda del pandoro Balocco. Nei mesi scorsi, sono stati diversi i marchi che hanno deciso di interrompere le loro collaborazioni con l'imprenditrice digitale. Tra questi, Safilo e CocaCola. Ora, il cambio di testimonial Pantene, come scrive il Fatto Quotidiano, sarebbe stato ufficializzato con una nuova pubblicità che ritrae la modella israeliana Havi Mond. Le immagini sono state pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli e subito hanno fatto il giro del web.

Havi Mond, 40 anni, ha lavorato per brand del calibro di Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection. Il fatto che la scelta di Pantene sia ricaduta proprio su di lei ha scatenato non poche reazioni sui social: in molti, in particolare, non hanno potuto fare a meno di notare un'incredibile somiglianza tra Havi Mond e Chiara Ferragni.

Tra l'altro, il cambio di pubblicità non sottintenderebbe per forza un'interruzione contrattuale: potrebbe trattarsi anche solo di una mossa fatta in chiave di immagine. Per quel che riguarda la Ferragni, invece, sono settimane che non pubblica più contenuti sponsorizzati ma non si sa se perché siano stati interrotti i contratti o piuttosto per una sua scelta comunicativa.