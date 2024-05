Il Volo a Verona, big sul palco? "Che delusione": finisce malissimo

15 maggio 2024 a

Sono stati tanti gli ospiti del concerto evento Il Volo - Tutti per uno, organizzato dai tre tenori Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone e andato in onda ieri in prima serata su Canale 5. Tra i big che hanno cantato insieme al gruppo, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri e Mara Sattei. La presenza dei principali cantanti del panorama musicale italiano, però, sarebbe stata un'arma a doppio taglio, almeno stando ai commenti che i telespettatori hanno lasciato sui social. Secondo qualcuno, infatti, alcuni big avrebbero finito per mettere in ombra i protagonisti della serata.

Invitare alcuni dei cantanti italiani più famosi, insomma, da una parte ha aggiunto prestigio e varietà allo spettacolo, dall’altra ha rischiato di mettere in secondo piano i tre tenori. Un utente, per esempio, sulla piattaforma X ha scritto: "Grande delusione". Un altro invece: "Eh niente… nella loro indiscussa grandezza, i tre i ragazzi de il volo riescono a malapena a fare mezzo Claudio Baglioni… cresceranno! La stoffa c’è".

Il concerto, in ogni caso, si è comunque confermato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica. E gli ottimi ascolti registrati nel corso della prima puntata lo dimostrano. Le prossime due serate in programma sempre su Canale 5 si annunciano promettenti allo stesso modo.