Domenica in, Mara Venier ricorda Di Mare e piange. Ricoperta di insulti: "Vergognatevi"

Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi 19 maggio, ha condotto un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà con Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. L’attore Stefano Accorsi è intervenuto per presentare la mini serie Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo che andrà in onda su Rai1 in prima serata il 20 e il 21 maggio per la regia di Lucio Pellegrini. Anthony Delon, figlio di Alain Delon, che ha presentato il suo nuovo romanzo da poco pubblicato in Francia e che sta riscuotendo un grande successo. Spazio alla musica con Marcella Bella, Michele Bravi e gli Audio2.

La conduttrice ha ricordato Franco Di Mare, scomparso a 68 anni a causa di un tumore. La Venier lo ha celebrato con parole dolcissime e si è commossa parlando del giornalista. Ma il suo omaggio a Di Mare ha fatto infuriare il popolo social. "Oggi è la Rai della Venier, sempre pronta a sollecitare le emozioni dei suoi ospiti per strappare lacrime da riprendere in primo piano nel tentativo di rialzare gli ascolti al lumicino e vergognosamente assente di fronte alle sofferenze di Franco Di Mare". "Finitela con questa ipocrisia, che manco gli rispondevate più al cellulare. Vergognatevi".