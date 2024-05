Amici, Sarah mette il turbo a Maria De Filippi: una finale senza precedenti

Daniele Priori 20 maggio 2024 a

Il popolo sovrano del televoto amava Sarah Toscano e Sarah, la cantante 18enne di Vigevano, ha vinto la 23esima edizione di Amici, capovolgendo le previsioni dei bookmaker che davano vincente il francopartenopeo Petit. L’ennesima finale dei record per il talent firmato da Maria De Filippi che ha incollato alla tv quasi 4,5 milioni di persone per uno share medio del 31,8%. A ricevere l’ambita supercoppa e un premio da 150mila euro è stata dunque la giovane interprete, autrice del singolo Sexy Magica.



Un brano che brilla sulla luce riflessa di varie icone: da Annalisa a Madonna e travolge con un riff che lo avvicina addirittura agli Abba. A capovolgere però realmente le sorti in favore di Sarah è stata la sua versione al femminile di When I was your man, mutazione di genere della hit di Bruno Mars che ha reso alla perfezione in quale direzione andasse la serata: quella del girl power. «Ho proposto io di svoltarla al femminile - racconta la trionfatrice a Libero - per poterla interpretare e sentire meglio, facendola mia e dando così un messaggio diverso». Idee chiare che arriveranno presto anche sul futuro che potrebbe chiamarsi Sanremo ma su cui Sarah, con maturità confessa di non avere fretta. «Non ho ancora avuto un contatto con il mondo esterno e Sarah Toscano non so cosa mi aspetterà. Certamente in futuro sarebbe un grande onore partecipare al Festival di Sanremo, molto dipenderà anche dal fatto di avere pronto il giusto pezzo», afferma con umiltà ma anche un piglio decisamente professionale.

Complimenti a pioggia sono andati anche alla ballerina di origini cubane, Marisol, arrivata seconda e vincitrice con merito del premio della critica oltre che di una borsa di studio per frequentare, da settembre, la prestigiosa scuola di ballo Hailey School di New York. «Sono consapevole di aver fatto un bel percorso ad Amici - ha detto Marisol a Libero -ma quello che mi aspetto ora per il futuro è tanto tanto studio». Un plauso sentito è giunto da Pier Silvio Berlusconi, ad Mediaset al «lavoro straordinario» di Maria De Filippi. «Amici- ha detto l’editore- è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. È un evento nazionale, la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici- ha proseguito Berlusconi- si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Media set».