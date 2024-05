Amici, con Maria De Filippi vince il merito: la lezione all'Eurovision

Klaus Davi 21 maggio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Amici)

A una settimana dal superpoliticizzato Festival Eurovision -che passerà alla storia più per i boicottaggi ai danni di una brava concorrente, la israeliana Eden Golan che per il suo valore musicale - si è celebrata l’attesissima finale dello show canoro Amici. Quasi scontato il risultato numerico : una media del 32 per cento con punte del 36. Al di là del dato netto, la squadra di Maria de Filippi ha obbligato una intera generazione di “nativi digitali” a partecipare a un evento corale concentrandoli sulle prestazioni artistiche dei vari concorrenti.

A riportare il titolo di vincitrice è stata la cantante Sarah Toscano di Vigevano. Detta cosi sembra riduttivo, ma i ragazzi della scuola hanno attraversato le forche caudine delle selezioni, le insidie del day time con tutte le prove connesse, i confronti dialettici con i professori spesso crudi ma comunque sinceri. Il teleutente ha la possibilità di farsi una idea chiara del concorrente: dal punto di vista artistico, caratteriale, del lavoro di team, e della capacità di socializzazione seguendo una vera e propria impostazione didattica.

Canale 5 presidia - via device - generazioni under 15 che un televisore non sanno neanche come sia fatto ma che - lo testimoniano le curve - segue il talent per 4 lunghe ore di fila. Si capisce come mai chi esce da quella scuola molto raramente si rivela essere una meteora.